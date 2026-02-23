Вашингтон
ЕС хочет запретить въезд в Европу всем участникам СВО

Еврокомиссия работает над тем, чтобы не допустить бывших российских военных в Шенгенскую зону.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия ведет работу над тем, чтобы запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в спецоперации на Украине, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в на Украине», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза на очередной встрече не смогли согласовать новый, уже 20-й по счету пакет санкций против России.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о 20-и пакете антироссийских ограничений.

