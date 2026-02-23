Вашингтон
Экс-посла Британии в США задержали по делу Эпштейна, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Полиция задержала бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по делу о связях с Джеффри Эпштейном, пишет газета Times.

Источник: AP 2024

«Сегодня днем полицейские в штатском вывели лорда Мандельсона из его лондонского дома», — говорится в публикации.

Столичная служба полиции позже подтвердила задержание «72-летнего мужчины» по подозрению в злоупотреблении на государственной службе. Его доставили в лондонский полицейский участок для допроса.

Как утверждается, стражи порядка получили ордера на обыск домов в Кэмдене и графстве Уилтшир — в последнем, по данным СМИ, экс-посол снимает дом.

Уголовное расследование в отношении Мандельсона начали из-за пересылки конфиденциальных бумаг. После публикации Минюстом США последней партии файлов Эпштейна британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, переслал Эпштейну внутренний документ правительства.

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.

Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.

