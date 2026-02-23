В этом году мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло без эксцессов, хотя ранее группы проукраинских провокаторов неоднократно пытались его сорвать. По мнению Ордаша, это свидетельствует о переменах в настроениях поляков.
«Я думаю, что в польском обществе постепенно приходит понимание того, что правда находится по нашей стороне. Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать», — сказал Ордаш.
Именно поэтому, добавил он, местные жители стали спокойнее относиться к мероприятиям, проводимым российской стороной.
Ранее сообщалось, что Варшава приступила к подготовительному этапу для возможного выдвижения требований о репарациях от России. Пока речь идёт о научно-исследовательской работе. Эксперты изучат последствия советского господства, чтобы подготовить научную базу, которая в дальнейшем может быть использована для принятия решений.
