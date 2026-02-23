Алексей Орлов рассказал о перспективном благоустройстве Екатеринбурга

«Мы начали развивать фестиваль “Атмофест” от Макаровского моста в сторону Ольховки. В прошлом году в рейтинговом голосованием участок набережной до Ольховки одержал победу и набрал максимальное количество голосов. В этом году мы приступаем к благоустройству этого фрагмента набережной. Тем самым мы от Макаровского моста до Ольховки получим современное пространство с элементами рекреации, единение с природой — как привыкли жители, а также возможность велосипедных и пешеходных прогулок, занятий спортом», — рассказал Алексей Орлов.