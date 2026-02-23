Алексей Орлов рассказал о перспективном благоустройстве Екатеринбурга

Логичным завершением поэтапного благоустройства должно стать создание единой прогулочной зоны вдоль набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Суммарная длина маршрута составит 42 километра.
«Мы начали развивать фестиваль “Атмофест” от Макаровского моста в сторону Ольховки. В прошлом году в рейтинговом голосованием участок набережной до Ольховки одержал победу и набрал максимальное количество голосов. В этом году мы приступаем к благоустройству этого фрагмента набережной. Тем самым мы от Макаровского моста до Ольховки получим современное пространство с элементами рекреации, единение с природой — как привыкли жители, а также возможность велосипедных и пешеходных прогулок, занятий спортом», — рассказал Алексей Орлов.
Также Алексей Орлов рассказал о ходе работ в парке имени 50-летия ВЛКСМ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке появятся 2 зоны тихого отдыха, спортивные площадки для игр в теннис и баскетбол, пространство для воркаута, территория для выгула собак, 5 детских зон для ребят разных возрастов и многое другое.
«Парк 50-летия ВЛКСМ — прекрасный объект, который разительно отличается от того парка, который был до этого. И возможности у этой рекреационной территории будут другие. Я не сомневаюсь, что жители оценят то, что получилось», — рассказал Глава Екатеринбурга.
Еще одним крупным объектом для благоустройства стал пешеходный тоннель под улицей Куйбышева.
«Появится возможность, не выходя наверх и не переходя улицу Куйбышева, пройти по сквозному маршруту до “УГМК-Арены”. Надо давать жителям возможность комфортно дойти 10−15 минут пешком по красивой набережной до той же “УГМК-Арены”. Посмотреть мероприятия, поболеть за наш “Автомобилист”, посетить концерты», — добавил Алексей Орлов.
В завершении программы Алексей Орлов напомнил о ежегодном голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и призвал екатеринбуржцев принять активное участие в выборе одной из 17 представленных территорий, которая может претендовать на преображение в 2027 году.