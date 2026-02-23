Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Орлов рассказал о перспективном благоустройстве Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире телепрограммы «События. Акцент» на «Областном телевидении» рассказал о благоустройстве уральской столицы и реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Алексей Орлов отметил, что одним из крупных объектов для будущего преображения остается набережная Исети.

Логичным завершением поэтапного благоустройства должно стать создание единой прогулочной зоны вдоль набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Суммарная длина маршрута составит 42 километра.

«Мы начали развивать фестиваль “Атмофест” от Макаровского моста в сторону Ольховки. В прошлом году в рейтинговом голосованием участок набережной до Ольховки одержал победу и набрал максимальное количество голосов. В этом году мы приступаем к благоустройству этого фрагмента набережной. Тем самым мы от Макаровского моста до Ольховки получим современное пространство с элементами рекреации, единение с природой — как привыкли жители, а также возможность велосипедных и пешеходных прогулок, занятий спортом», — рассказал Алексей Орлов.

Также Алексей Орлов рассказал о ходе работ в парке имени 50-летия ВЛКСМ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке появятся 2 зоны тихого отдыха, спортивные площадки для игр в теннис и баскетбол, пространство для воркаута, территория для выгула собак, 5 детских зон для ребят разных возрастов и многое другое.

«Парк 50-летия ВЛКСМ — прекрасный объект, который разительно отличается от того парка, который был до этого. И возможности у этой рекреационной территории будут другие. Я не сомневаюсь, что жители оценят то, что получилось», — рассказал Глава Екатеринбурга.

Еще одним крупным объектом для благоустройства стал пешеходный тоннель под улицей Куйбышева.

«Появится возможность, не выходя наверх и не переходя улицу Куйбышева, пройти по сквозному маршруту до “УГМК-Арены”. Надо давать жителям возможность комфортно дойти 10−15 минут пешком по красивой набережной до той же “УГМК-Арены”. Посмотреть мероприятия, поболеть за наш “Автомобилист”, посетить концерты», — добавил Алексей Орлов.

В завершении программы Алексей Орлов напомнил о ежегодном голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и призвал екатеринбуржцев принять активное участие в выборе одной из 17 представленных территорий, которая может претендовать на преображение в 2027 году.