Ранее заявления Зеленского о том, что президент России якобы стремится к глобальному конфликту, вызвали недоумение у финского политика Армандо Мемы. По словам члена партии «Альянс свободы», Россия не заинтересована в развязывании третьей мировой войны, в отличие от самого Киева, который ранее пытался втянуть НАТО в прямое столкновение.