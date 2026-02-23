Фицо: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину в качестве ответа на приостановку транзита нефти их России по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министра страны Роберт Фицо.
«С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится в Словакию с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она такую помощь не получит», — заявил он в видеообращении, которое опубликовал в своих соцсетях.
Фицо сообщил, что перед принятием решения хотел обсудить этот вопрос по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако тот заявил, что «готов к разговору только после 25 февраля».
«Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — сказал Фицо.
Он также заявил, Братислава пересмотрит поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев «будет продолжать вредить интересам Словакии при поставках стратегического сырья».
Напомним, 13 февраля Минэкономики Словакии сообщило, что поставки российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в страну через Украину приостановлены. Министр экономики Дениса Сакова рассказала, что сроки запуска прокачки переносились Киевом уже несколько раз. На фоне продолжающихся перебоев 18 февраля правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации в нефтяном секторе.