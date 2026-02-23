Axios назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками Трампа

Издание пишет, что в логике Дональда Трампа важную роль играет публичность. Марко Рубио чаще появляется в новостях благодаря своим постам, а Трамп, как отмечает Axios, «жадно поглощает новости». Одновременно для Рубио переход с постов госсекретаря и советника по нацбезопасности на должность вице-президента мог бы стать сложным шагом. Некоторые советники полагают, что частая поддержка Марко Рубио со стороны Дональда Трампа может подтолкнуть его к участию в кампании вместе с Джей Ди Вэнсом.