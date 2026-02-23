Зеленский заподозрил Запад в желании избавиться от него, как от «вещи на дороге»

Ранее Зеленский пожаловался, что США требуют провести выборы на Украине до лета. Однако экс-комик не готов идти на этот шаг, пока Киев не получит от западных партнёров чёткие и надёжные гарантии безопасности. По его мнению, проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта «может поставить под удар легитимность власти и обороноспособность страны». Украинские СМИ со ссылкой на источник в Раде, между тем, сообщили, что президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го.