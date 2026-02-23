Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине

«У Европы есть чёткий и законный интерес к тому, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России: уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение похищенных украинских детей — это не завышенные требования. Они должны быть базовой отправной точкой. Поэтому прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чём мы хотим с ней говорить», — сказала она.