Евросоюз впервые не сможет принять новый пакет санкций к 24 февраля

Министры иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться относительно введения 20-го по счету пакета санкций в отношении России, в связи с чем ЕС не сможет передать «сильный сигнал». Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств.