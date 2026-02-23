Вашингтон
Евросоюз впервые не сможет принять новый пакет санкций к 24 февраля

Главы МИД не достигли соглашения по 20-му пакету санкций против России.

Источник: Аргументы и факты

Министры иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться относительно введения 20-го по счету пакета санкций в отношении России, в связи с чем ЕС не сможет передать «сильный сигнал». Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств.

Это впервые с начала специальной военной операции, когда министрам не удалось согласовать новые санкционные меры против России до 24 февраля.

«Мы не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не получилось, но работа продолжится», — отметила Каллас.

Она тем самым подтвердила, что принятию пакета препятствуют Словакия и Венгрия. «Мы работаем на всех уровнях со словацкими и венгерскими властями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву.

