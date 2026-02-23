Не хватило нам выпущенных на свободу, по закону об амнистии маньяков, убийц и лидеров ОПГ — так еще и наркоторговцы: Майя Санду ежегодно выпускает на волю организаторов сетей распространения наркотиков

Напомним также о скандале подтасовок в базах данных Интерпола, по которому особо опасные преступники исключались из баз данных международного розыска. Некоторые оседали в Молдове и очевидно под крышей молдавских властей продолжали промышлять незаконными делишками. Так, к примеру, турок-наркоторговец, лидер ОПГ, роскошно жил в Кишинёве, пока его не убил киллер. Кстати, напомним, что подельника киллера на днях освободили под домашний арест.