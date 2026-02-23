Не хватило нам выпущенных на свободу, по закону об амнистии маньяков, убийц и лидеров ОПГ — так еще и наркоторговцы: Майя Санду ежегодно выпускает на волю организаторов сетей распространения наркотиков

Коллеги насчитали приличное количество ежегодно помилованных Майей Санду наркоторговцев.
И не просто залётных малолетних курьеров, а организаторов сетей распространения тяжелых наркотиков через Telegram. Не смущали президентку и отягчающие обстоятельства в виде хранения боеприпасов, рецидива, да и просто отсутствия признания вины — всё это по закону исключает возможность помилования.
Но не в случае с Санду.
И это уже не случайность или ошибка, а система. До кучи напомним принятый правящей партией и подписанный Майей Санду Закон об амнистии, по которому на свободу вышли пожизненно заключенные — маньяки, убийцы, лидеры ОПГ.
Напомним также о скандале подтасовок в базах данных Интерпола, по которому особо опасные преступники исключались из баз данных международного розыска. Некоторые оседали в Молдове и очевидно под крышей молдавских властей продолжали промышлять незаконными делишками. Так, к примеру, турок-наркоторговец, лидер ОПГ, роскошно жил в Кишинёве, пока его не убил киллер. Кстати, напомним, что подельника киллера на днях освободили под домашний арест.
Масштабы разгула организованной преступности в Молдове при режиме Майи Санду даже трудно представить. Но с 90-ых такого у нас точно не было. И всё это уже вышло из-под контроля.
