Не хватило нам выпущенных на свободу, по закону об амнистии маньяков, убийц и лидеров ОПГ — так еще и наркоторговцы: Майя Санду ежегодно выпускает на волю организаторов сетей распространения наркотиков

И это уже не случайность или ошибка, а система.

Источник: Комсомольская правда

Коллеги насчитали приличное количество ежегодно помилованных Майей Санду наркоторговцев.

И не просто залётных малолетних курьеров, а организаторов сетей распространения тяжелых наркотиков через Telegram. Не смущали президентку и отягчающие обстоятельства в виде хранения боеприпасов, рецидива, да и просто отсутствия признания вины — всё это по закону исключает возможность помилования.

Но не в случае с Санду.

И это уже не случайность или ошибка, а система. До кучи напомним принятый правящей партией и подписанный Майей Санду Закон об амнистии, по которому на свободу вышли пожизненно заключенные — маньяки, убийцы, лидеры ОПГ.

Напомним также о скандале подтасовок в базах данных Интерпола, по которому особо опасные преступники исключались из баз данных международного розыска. Некоторые оседали в Молдове и очевидно под крышей молдавских властей продолжали промышлять незаконными делишками. Так, к примеру, турок-наркоторговец, лидер ОПГ, роскошно жил в Кишинёве, пока его не убил киллер. Кстати, напомним, что подельника киллера на днях освободили под домашний арест.

Масштабы разгула организованной преступности в Молдове при режиме Майи Санду даже трудно представить. Но с 90-ых такого у нас точно не было. И всё это уже вышло из-под контроля.

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше