Во Франции заявили о полном безумии Макрона из-за Украины

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эмманюэля Макрона. Так он отреагировал на слова главы государства о кредите Киеву в 90 миллиардов евро и подготовке 20-го пакета санкций против России.