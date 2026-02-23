Во Франции заявили о полном безумии Макрона из-за Украины

«Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдаёт самые нелепые обещания», — написал Филиппо в соцсети X.
По мнению политика, французский лидер действует против интересов собственных граждан и игнорирует позицию Венгрии, которая выступает против очередных ограничительных мер.
Ранее во Франции назвали позором просьбу Макрона, адресованную президенту США Дональду Трампу. Он попросил снять санкции США с бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.