Во Франции заявили о полном безумии Макрона из-за Украины

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эмманюэля Макрона. Так он отреагировал на слова главы государства о кредите Киеву в 90 миллиардов евро и подготовке 20-го пакета санкций против России.

Источник: Life.ru

«Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдаёт самые нелепые обещания», — написал Филиппо в соцсети X.

По мнению политика, французский лидер действует против интересов собственных граждан и игнорирует позицию Венгрии, которая выступает против очередных ограничительных мер.

Ранее во Франции назвали позором просьбу Макрона, адресованную президенту США Дональду Трампу. Он попросил снять санкции США с бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

