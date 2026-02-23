Вашингтон
Каллас: ЕС намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО

Евросоюз планирует запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Кая Каллас.

Источник: AP 2024

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Кроме того, Каллас сообщила, что принято решение ограничить максимальную численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер в январе уже говорила о планах запретить участникам СВО въезд в Европу. В том же месяце Politico писало, что запрет предложила Эстония. По словам высокопоставленного эстонского дипломата, в России «резко возросло число насильственных преступлений, так как демобилизованные военнослужащие возвращаются с фронта».

