Каллас: ЕС намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Кроме того, Каллас сообщила, что принято решение ограничить максимальную численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек.