Каллас пообещала закрыть въезд в ЕС всем участникам СВО

Каллас также сообщила, что приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии при ЕС до 40 человек. Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По словам Каллас, Словакия и Венгрия являются препятствием для принятия нового пакета санкций. Она отметила, что ведутся переговоры с властями обеих стран на всех уровнях.