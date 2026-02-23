Каллас пообещала закрыть въезд в ЕС всем участникам СВО

Каллас уточнила, что Еврокомиссия активно разрабатывает меры, направленные на предотвращение доступа в Шенгенскую зону для «сотен тысяч бывших российских военнослужащих».
Каллас также сообщила, что приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии при ЕС до 40 человек. Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По словам Каллас, Словакия и Венгрия являются препятствием для принятия нового пакета санкций. Она отметила, что ведутся переговоры с властями обеих стран на всех уровнях.
