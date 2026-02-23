Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас пообещала закрыть въезд в ЕС всем участникам СВО

Европейский союз планирует ввести запрет на въезд в Европу для всех лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Данное заявление было сделано главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас в ходе пресс-конференции по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС.

Каллас уточнила, что Еврокомиссия активно разрабатывает меры, направленные на предотвращение доступа в Шенгенскую зону для «сотен тысяч бывших российских военнослужащих».

Каллас также сообщила, что приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии при ЕС до 40 человек. Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По словам Каллас, Словакия и Венгрия являются препятствием для принятия нового пакета санкций. Она отметила, что ведутся переговоры с властями обеих стран на всех уровнях.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше