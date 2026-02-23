Молдавскую академию наук готовят к ликвидации: Вместо нее будет филиал румынской — уничтожение по плану ПАС

В этом контексте появление филиала Румынской академии в Кишинёве — идея вовсе не новая, конкретные шаги предпринимались ещё при прежнем руководстве АНМ — уже не выглядит простым символическим жестом. Это может стать решающим шагом к окончательному исчезновению Академии наук Молдовы как самостоятельной структуры", — отметил Попович в своем телеграм-канале.