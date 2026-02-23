Молдавскую академию наук готовят к ликвидации: Вместо нее будет филиал румынской — уничтожение по плану ПАС

Экс-министр образования Корнелиу Попович раскритиковал процессы, происходящие вокруг Академии наук Молдовы, заявив, что учреждение оказалось на грани институционального исчезновения после реформ последних лет. Поводом стала инициатива по созданию в Кишинёве филиала Румынской академии наук. По мнению Поповича, идея сотрудничества с румынской стороной обнажает глубокий кризис, в котором оказалась молдавская академическая система.
«Так называемая реформа науки последних лет превратила Академию наук из главного научного форума страны в декоративную структуру: без научно-исследовательских институтов, без реальных рычагов влияния на политику в сфере науки, без способности направлять и мотивировать национальные исследования. Иначе говоря, Академия наук стала бледной тенью самой себя до “реформы”.
В этом контексте появление филиала Румынской академии в Кишинёве — идея вовсе не новая, конкретные шаги предпринимались ещё при прежнем руководстве АНМ — уже не выглядит простым символическим жестом. Это может стать решающим шагом к окончательному исчезновению Академии наук Молдовы как самостоятельной структуры", — отметил Попович в своем телеграм-канале.
