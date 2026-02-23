МИД РФ призвал США отказаться от ударов по иранским ядерным объектам

«Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — заявил дипломат.
Россия, как отметил дипломат, готова оказать всё необходимое содействие для возобновления дипломатического процесса по урегулированию вопросов, связанных с мирной ядерной программой Ирана.
Прежде портал Axios сообщил, что США и Иран могут вернуться за стол переговоров. По данным издания, новый раунд консультаций планируется провести 27 февраля в Женеве. Однако это случится только в том случае, если в ближайшие два дня Тегеран предоставит развернутое предложение по ядерной сделке.