МИД РФ призвал США отказаться от ударов по иранским ядерным объектам

Прежде портал Axios сообщил, что США и Иран могут вернуться за стол переговоров. По данным издания, новый раунд консультаций планируется провести 27 февраля в Женеве. Однако это случится только в том случае, если в ближайшие два дня Тегеран предоставит развернутое предложение по ядерной сделке.