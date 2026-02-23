Сакс: Мерц должен восстановить контакт с РФ для урегулирования на Украине

Сакс считает, что Мерц должен был заняться налаживанием контакта с Москвой сразу после вступления в должность канцлера. Он отметил, что именно из Германии сегодня звучит «одна из самых опасных риторик». Сакс также обратил внимание, что Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности осудил попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вести переговоры и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным.