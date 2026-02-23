Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует восстановить прямой контакт с Россией, считает профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Если Мерц, вступая в должность канцлера, сразу заявляет, что (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину нельзя доверять, это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов», — сказал он в беседе на YouTube-канале профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена.
Сакс считает, что Мерц должен был заняться налаживанием контакта с Москвой сразу после вступления в должность канцлера. Он отметил, что именно из Германии сегодня звучит «одна из самых опасных риторик». Сакс также обратил внимание, что Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности осудил попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вести переговоры и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер допустил, что по завершении СВО на Украине Германия может вернуться к экономическому взаимодействию с Россией, в том числе к сотрудничеству в энергетической сфере.