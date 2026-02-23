«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», — сказал дипломат на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН, текст выступления опубликован министерством.
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия решительным образом призывает Вашингтон освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.