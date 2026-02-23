Вашингтон
В Словакии считают, что 20-й пакет санкций против РФ не примут 24 февраля

Новые антироссийские санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию на Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против России, вероятно, не будет утверждён 24 февраля.

«Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра», — сказал Бланар по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Он уверен, что в условиях текущих усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине новые ограничения могут негативно повлиять на переговорный процесс.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз впервые не сможет принять новый пакет санкций к 24 февраля. По его словам, Еврокомиссия ведёт переговоры со Словакией и Венгрией в попытке разблокировать принятие нового пакета антироссийских санкций.

