МИД РФ призвал США незамедлительно освободить Мадуро и его супругу

Напомним, 3 января США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле. Мадуро и его жена были вывезены из страны и доставлены в Нью-Йорк. Американский президент Дональд Трамп объявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе национальной безопасности страны.