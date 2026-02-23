Вашингтон
МИД РФ призвал США незамедлительно освободить Мадуро и его супругу

Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы, заявил Дмитрий Любинский.

Москва призывает Вашингтон немедленно отпустить за свободу венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николоса Мадуро и его супругу», — сказал он в своей речи на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

Любинский отметил, что Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы, а также за урегулирование всех разногласий мирным путем.

Напомним, 3 января США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле. Мадуро и его жена были вывезены из страны и доставлены в Нью-Йорк. Американский президент Дональд Трамп объявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе национальной безопасности страны.

Второе слушание по делу Мадуро, которое планировалось провести 17 марта, перенесли на 26 марта из-за проблем с логистикой.

