МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену

Любинский резко осудил действия США в отношении Венесуэлы. Он назвал вооруженное нападение и похищение президента, «вопиющим нарушением международного права и Устава ООН». Дипломат также выразил возмущение внесудебными расправами в Карибском море, где американские силы топят суда под предлогом борьбы с наркотиками. Любинский подчеркнул, что многолетние односторонние санкции США против Венесуэлы становятся всё более изощрёнными, в частности, принудительная переориентация экспорта венесуэльской нефти в США, что негативно сказывается на благосостоянии населения и гуманитарной ситуации.