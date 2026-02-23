МИД: Россия осуждает ужесточение блокады Кубы и карательные меры США

Россия резко осудила ужесточение карательных мер США против Кубы и продолжение антикубинской блокады. Замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, что эти действия ставят страну на грань энергетического кризиса, нарушают международное право и Устав ООН.