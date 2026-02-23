МИД: Россия осуждает ужесточение блокады Кубы и карательные меры США

Россия резко осудила ужесточение карательных мер США против Кубы и продолжение антикубинской блокады. Замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, что эти действия ставят страну на грань энергетического кризиса, нарушают международное право и Устав ООН.
По словам дипломата, последние распоряжения США создают угрозу энергетическому обеспечению Кубы и ограничивают возможности страны для развития и международного сотрудничества.
Любинский отметил, что действия Вашингтона являются частью стратегии «максимального давления», направленной на вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Россия призвала США отказаться от этих шагов, уважать права Кубы на самостоятельное развитие и сотрудничество и искать дипломатические пути урегулирования всех споров.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми новые ограничения Америки относительно Кубы, отметив, что Россия всегда была на стороне кубинского народа.