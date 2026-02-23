Reuters узнал об участии новой военной группы США в поимке наркобарона

Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, начал «карьеру» в 1990-х главарем киллеров в картеле «Миленио», затем руководил безопасностью в картеле «Синалоа», а после ареста главы «Миленио» Оскара Навы Валенсии в 2009 году сыграл ключевую роль в его задержании, что позволило ему возглавить отколовшуюся группировку «Лос Торсидос», позже трансформировавшуюся в картель «Новое поколение Халиско». Свое влияние он укрепил браком с родственницей Валенсии, превратив организацию в семейный бизнес, действовавший более чем в 60 странах: его брат Антонио отвечал за закупку оружия и был арестован в 2022 году, а сын занимал руководящую должность в картеле и в 2025 году приговорен в США к пожизненному заключению за наркоторговлю.