МИД России осудил США за введение карательных мер против Кубы и усиление блокады

Напомним, что Вашингтон ввёл пошлины против государств, поставляющих нефть на Кубу. Свои действия американская сторона объяснила режимом чрезвычайного положения, введённым из-за так называемой кубинской угрозы. Трамп заявил, что диалог с Гаваной сохраняется, но при этом зафиксировал «упадок» в стране. Ещё до введения санкций кубинские власти предупреждали о критическом сокращении запасов авиационного топлива. При этом Россия планирует направить Кубе гуманитарную партию нефти и нефтепродуктов.