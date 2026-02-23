Россия призывает США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве. Переговоры могут состояться в четверг, 26 февраля. По словам дипломата, встреча нужна для того, чтобы проработать детали и подготовить текст, который позволит быстро прийти к соглашению.