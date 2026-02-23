Вашингтон
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия призывает США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Российская Федерация выступила с призывом к Соединённым Штатам и их союзникам отказаться от нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

Источник: Life.ru

«Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твёрдые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — заявил Любинский.

Замминистра также подчеркнул готовность Москвы оказать всестороннее содействие для возобновления поиска дипломатических путей урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве. Переговоры могут состояться в четверг, 26 февраля. По словам дипломата, встреча нужна для того, чтобы проработать детали и подготовить текст, который позволит быстро прийти к соглашению.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше