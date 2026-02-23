Военный аналитик Белл: Украина постепенно терпит поражение на поле боя

Белл считает, что на передовой для Украины «наступают очень трудные времена». Он обратили внимание, что Россия наладила производство патронов, снарядов, ракет и другой продукции, необходимой для победы в любом конфликте, и справилась с санкциями, продолжая получать доходы и работать с другими государствами.