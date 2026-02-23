Вашингтон
Военный аналитик Белл: Украина постепенно терпит поражение на поле боя

Россия развивает военно-промышленный комплекс и справляется с санкциями, заявил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Украина «постепенно» уступает России в зоне боевых действий, считает военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл.

«На линии фронта в настоящий момент Украина постепенно проигрывает. Россия постепенно продвигается», — заявил он в телеэфире.

Белл считает, что на передовой для Украины «наступают очень трудные времена». Он обратили внимание, что Россия наладила производство патронов, снарядов, ракет и другой продукции, необходимой для победы в любом конфликте, и справилась с санкциями, продолжая получать доходы и работать с другими государствами.

«Сражения выигрывают солдаты, а войны выигрывают нации. Я имею в виду, что (Украине. — Прим. ред.) нужно развивать свой военно-промышленный комплекс», — отметил эксперт.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что провокации главы киевского режима Владимира Зеленского для «пиара» Вооруженных сил Украины стали причиной мощного ответа РФ, который определил поражение украинской стороны.

