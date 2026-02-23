Лондон опубликует документы по делу экс-посла, связанного с Эпштейном

Британское правительство в начале марта планирует начать публикацию документов, связанных с делом бывшего посла в Соединённых Штатах Питера Мандельсона. Об этом заявил главный секретарь главы правительства Великобритании Кира Стармера Даррен Джонс в ходе выступления в парламенте.
По словам Джонса, первый транш материалов будет обнародован «в самое ближайшее время», а за ним последуют дополнительные публикации.
Часть документов пока остаётся в распоряжении правоохранительных органов в рамках следствия и будет опубликована позже по согласованию с полицией.
Мандельсона, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями и имеющего связи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, 23 февраля задержали в Лондоне.
Кроме того, британская полиция разбирается с обвинениями против брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.