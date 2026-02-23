Вашингтон
Лондон опубликует документы по делу экс-посла, связанного с Эпштейном

Британское правительство намерено начать публикацию материалов по делу бывшего посла в США Питера Мандельсона, имеющего связи с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Британское правительство в начале марта планирует начать публикацию документов, связанных с делом бывшего посла в Соединённых Штатах Питера Мандельсона. Об этом заявил главный секретарь главы правительства Великобритании Кира Стармера Даррен Джонс в ходе выступления в парламенте.

По словам Джонса, первый транш материалов будет обнародован «в самое ближайшее время», а за ним последуют дополнительные публикации.

Часть документов пока остаётся в распоряжении правоохранительных органов в рамках следствия и будет опубликована позже по согласованию с полицией.

Мандельсона, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями и имеющего связи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, 23 февраля задержали в Лондоне.

Кроме того, британская полиция разбирается с обвинениями против брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

