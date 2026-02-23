Вашингтон
«Белокурая крыса»: Медведев ответил Каллас на идею о запрете въезда в ЕС бойцам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев ответил главе Евродипломатии Кайе Каллас на ее идею о запрете въезда в Евросоюз участникам специальной военной операции. Соответствующий пост в понедельник, 23 февраля, появился в его Telegram-канале.

Политик пригрозил Каллас, что если солдаты захотят попасть в Европу, они сделают это «как в 1812 или 1945 году».

— Кайя, белокурая крыса, заявила, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества! — говорится в публикации в англоязычном Telegram-канале Медведева.

Вечером того же дня Каллас заявила, что ЕС планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине. По ее словам, европейские дипломаты уже работают на тем, чтобы оформить запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских бойцов.

Еще в январе Таллин предложил включить участников специальной военной операции в «шенгенский черный список». Эстонские власти выражают опасения, что после окончания конфликта люди с боевым опытом могут оказаться в Европе. Эта инициатива будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

