Бойцы «Востока» сбросили на позиции ВСУ поздравления с 23 Февраля и еду

«Мы немножко не дошли до неё. Нас разворотил FPV-дрон. Потихоньку я дополз до этой посадки. Потом по рации я вышел на этого командира, пришёл туда, в этот блиндаж. Там он полностью весь в воде, мокрый, замёрзший. Спальники полностью мёрзлые. Я день там просидел, вечером уже нарвался на пацанов, сдался», — рассказал он.