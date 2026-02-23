«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!», — осадил Медведев Каллас в МАХ.