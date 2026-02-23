Вашингтон
«Могут поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м»: Медведев осадил Каллас после ее заявления о закрытии въезда для участников СВО

Медведев: Участники СВО могут поехать в Европу и без виз, как в 1812-м и 1945-м.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда в ЕС для участников СВО. По словам Медведева, россияне могут путешествовать в Европу без виз, как это было в 1812-м и 1945 годах.

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!», — осадил Медведев Каллас в МАХ.

Ранее Каллас заявила, что Еврокомиссия работает над ограничением въезда для сотен тысяч бывших участников СВО, чтобы они не могли попасть в Шенгенскую зону. Реакция российского политика стала ответом на эти планы.

Также Каллас предложила вновь начать дискуссию об экспроприации активов России после провала согласования финансовой помощи киевскому режиму.

