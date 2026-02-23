Вашингтон
Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с «Дружбой»

БРАТИСЛАВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба», однако украинская сторона была готова к разговору только после 25 февраля.

Источник: Reuters

«Я был заинтересован поговорить с президентом Украины по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что украинский президент готов к разговору аж после 25 февраля», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.

Фицо сообщил, что Словакия располагает информацией о том, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а украинская сторона в свою очередь так и не позволила послу Словакии на Украине посетить ту часть инфраструктуры, которая якобы повреждена.

«Остановка потока нефти — исключительно политическое решение, цель которого шантаж Словакии в международных вопросах, касающихся войны на Украине. Словакия — независимое государство и не позволит себя шантажировать», — заключил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу «Дружба» из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

