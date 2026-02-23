Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия — истек 5 февраля по вине Вашингтона, не пожелавшего его продлевать. Соединенные Штаты предлагали распространить ограничения по договору на Китай. Как отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, если США всерьез заинтересованы сделать Китай частью возможного многостороннего диалога по контролю над ядерными вооружениями, то в нем должны также участвовать союзники Вашингтона по НАТО — Великобритания и Франция.