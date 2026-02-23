Каллас: ЕС обсуждает запрет въезда в Шенгенскую зону участникам СВО

«После четырех лет войны мы говорим о миллионе или около того человек — точно о сотнях тысяч — которые до сих пор участвуют в боевых действиях. Что будет, когда они захотят попасть в Шенгенскую зону?», — приводило издание слова высокопоставленного эстонского дипломата. По его мнению, для предотвращения риска нужно «внести как можно больше этих лиц в черный список Шенгенской зоны».