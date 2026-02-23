Каллас обозначала отправную точку ЕС для начала переговоров с Россией по Украине

Среди них — уважение границ, прекращение «саботажа», возмещение военного ущерба и возвращение украинских детей, которых, по утверждению Киева, Россия вывезла. Каллас подчеркнула, что эти требования не являются завышенными и должны быть базовыми в диалоге с Москвой.
При этом она отметила, что Европа должна чётко понимать свои интересы, чтобы они не стали «сопутствующим ущербом» возможных договорённостей.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога, но с нынешними европейскими лидерами договориться вряд ли удастся.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о решении Евросоюза существенно сократить штат дипломатического представительства России при ЕС. По словам Каллас, численность российских дипломатов будет уменьшена до 40 человек.
