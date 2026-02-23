Каллас обозначала отправную точку ЕС для начала переговоров с Россией по Украине

Среди них — уважение границ, прекращение «саботажа», возмещение военного ущерба и возвращение украинских детей, которых, по утверждению Киева, Россия вывезла. Каллас подчеркнула, что эти требования не являются завышенными и должны быть базовыми в диалоге с Москвой.