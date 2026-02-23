Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас обозначала отправную точку ЕС для начала переговоров с Россией по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС назвала четыре условия, которые, по её мнению, должны стать отправной точкой для любых переговоров с Россией по Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС назвала четыре условия, которые, по её мнению, должны стать отправной точкой для любых переговоров с Россией по Украине.

Среди них — уважение границ, прекращение «саботажа», возмещение военного ущерба и возвращение украинских детей, которых, по утверждению Киева, Россия вывезла. Каллас подчеркнула, что эти требования не являются завышенными и должны быть базовыми в диалоге с Москвой.

При этом она отметила, что Европа должна чётко понимать свои интересы, чтобы они не стали «сопутствующим ущербом» возможных договорённостей.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога, но с нынешними европейскими лидерами договориться вряд ли удастся.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о решении Евросоюза существенно сократить штат дипломатического представительства России при ЕС. По словам Каллас, численность российских дипломатов будет уменьшена до 40 человек.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше