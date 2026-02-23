США и РФ провели в Женеве встречу по контролю над ядерным оружием

Представители США и России провели встречу в Женеве. Целью стало обсуждение начала переговоров о потенциальном многостороннем договоре по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Источник агентства заявил, что ранее США уже успешно провели двусторонние переговоры с двумя другими членами Совета Безопасности ООН — Великобританией и Францией. А 24 февраля делегаты от Соединенных Штатов Америки планируют встретиться с представителями Китая.
Срок действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — последнего международно-правового инструмента, ограничивающего развертывание ядерного оружия, — истек 5 февраля после того, как Вашингтон отказался продлевать соглашение.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что продление данного договора имеет принципиальное значение для защиты национальных интересов России, суверенитета страны и обеспечения международной безопасности.