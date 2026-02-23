Каллас в этот же день сообщила, что Европейский союз (ЕС) планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции.
«Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!» — написал он в мессенджере MAX.
Ирландский журналист Чей Боуз 22 февраля раскритиковал Каллас и ее супруга Арво Халлика за двуличность в отношении России. По его словам, Халлик на протяжении многих лет продолжает вести бизнес с российским рынком, при этом его супруга создает публичный образ непримиримого критика РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 февраля заявил, что нынешние планы Каллас по «победе над Россией» напоминают несостоятельные амбиции Наполеона и Гитлера.