AFP: посол США не явился на вызов в МИД Франции

«Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства», — приводит агентство заявление представителя МИД. На набережной Орсе добавили, что Кушнер «по-прежнему может выполнять свои обязанности», в том числе явиться в МИД, чтобы «провести дипломатические переговоры» и «устранить раздражители» в отношениях между странами.