AFP: посол США не явился на вызов в МИД Франции

«Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства», — приводит агентство заявление представителя МИД. На набережной Орсе добавили, что Кушнер «по-прежнему может выполнять свои обязанности», в том числе явиться в МИД, чтобы «провести дипломатические переговоры» и «устранить раздражители» в отношениях между странами.
Агентство уточняет, что вместо посла на вызов в министерство явился один из сотрудников посольства. Отсутствие Кушнера тот объяснил «личными обстоятельствами». По информации AFP, посол сейчас «отсутствует в городе» и его заменяет временный поверенный.
Ранее посольство США во Франции опубликовало в X заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. Молодой человек умер 14 февраля, спустя два дня после столкновения с группой левых антифашистов перед университетом в Лионе. После этого Барро заявил, что намерен вызвать Кушнера в МИД. Он пояснил, что данный эпизод является внутренним делом Франции, и выступил против «использования этой драмы в политических целях».