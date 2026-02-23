Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев жёстко ответил Каллас на угрозу запрета выдачи Шенгена для бойцов СВО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о планах закрыть Шенгенскую зону для сотен тысяч российских военнослужащих. Своим мнением он поделился в мессенджере Мах, приурочив ответ ко Дню защитника Отечества.

Источник: Life.ru

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днём защитника Отечества!», — написал Медведев.

Напомним, Европейский союз планирует ввести запрет на въезд в Европу для всех лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Данное заявление было сделано главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас в ходе пресс-конференции по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС. Каллас уточнила, что Еврокомиссия активно разрабатывает меры, направленные на предотвращение доступа в Шенгенскую зону для «сотен тысяч бывших российских военнослужащих».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше