ЕК и ООН назвали сумму, необходимую для восстановления Украины

Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, Украине в ближайшие 10 лет потребуется не менее 588 миллиардов долларов на восстановление после конфликта с Россией.

Эта сумма более чем в три раза превышает номинальный ВВП страны на конец 2025 года. Наибольшие потребности приходятся на транспорт (более 96 миллиардов долларов), энергетику (около 91 миллиарда), жильё (почти 90 миллиардов), торговлю и промышленность (свыше 63 миллиардов) и сельское хозяйство (более 55 миллиардов).

Как отмечается в документе, наиболее пострадавшие сферы — жильё, транспорт и энергетика, а основные разрушения сосредоточены в прифронтовых зонах и крупных городах. В 2025 году объём повреждённых энергообъектов вырос на 21%, транспортных — на 24%.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС назвала четыре условия, которые, по её мнению, должны стать отправной точкой для любых переговоров с Россией по Украине.

