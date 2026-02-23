ЕК и ООН назвали сумму, необходимую для восстановления Украины

Эта сумма более чем в три раза превышает номинальный ВВП страны на конец 2025 года. Наибольшие потребности приходятся на транспорт (более 96 миллиардов долларов), энергетику (около 91 миллиарда), жильё (почти 90 миллиардов), торговлю и промышленность (свыше 63 миллиардов) и сельское хозяйство (более 55 миллиардов).