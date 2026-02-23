Вашингтон
Каллас выдвинула свои требования для начала диалога с Россией по Украине: вот список

Каллас выдвинула требования для диалога с Россией по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас обозначила ключевые требования Европейского Союза для начала переговоров с Россией по Украине. Свое мнение она высказала, подводя итоги встречи министров иностранных дел стран ЕС,

Дипломат призналась, что у Европы есть свой явный интерес в том, как закончится конфликт с Россией.

«Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России: уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение похищенных украинских детей — это не завышенные требования», — сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас считает, что эти требования должны стать «отправной точкой». Она добавила, что прежде чем вести диалог с Москвой, ЕС должен точно определить, о чем хочет говорить.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основой успешных отношений является взаимное уважение. Он отметил, что при установлении контактов выгода будет на стороне всех участников.

