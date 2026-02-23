Вашингтон
Нетаньяху предупредил о сложных днях для Израиля

Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в противостоянии с Ираном, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньях.

Источник: Аргументы и факты

Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Такое заявление сделал глава правительства Биньямин Нетаньяху, его цитирует издание The Times of Israel.

«Мы переживаем сложные дни … Никто не знает, что принесет день. Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию», — отметил премьер-министр.

Лидер также обратился к представителям оппозиции с призывом к консолидации, указав, что сейчас не момент для разногласий. Нетаньяху акцентировал, что в текущей обстановке крайне важно объединение общества, необходимость «стоять плечом к плечу».

«Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали — когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений», — заявил политик.

13 июня израильские Вооруженные силы инициировали боевые действия против Ирана. В рамках масштабной атаки было использовано свыше 200 летательных аппаратов, нанесших удары по объектам ядерной программы, военным инфраструктурам и научным центрам, связанным с разработкой вооружений. Официальной причиной операции Израиль назвал стремление не допустить создания Тегераном атомного оружия.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, атаковав три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пояснил, что целью атак было ликвидировать иранские возможности по обогащению урана.

