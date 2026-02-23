Макрон призвал полностью запретить морской экспорт российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России, призвав включить в него полный запрет на морской экспорт российской нефти. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajans со ссылкой на заявление французского лидера, сделанное на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Елисейском дворце.
Макрон подчеркнул необходимость продолжать давление на Москву. Помимо санкций, стороны обсуждали ситуацию на Украине, безопасность в Арктике и вопросы европейской обороны.
«Далее мы продолжим наращивать давление на Россию. Мы должны продвинуться вперед в вопросе 20-го пакета санкций Европейского союза, и обсуждения состоятся в ближайшие дни», — заявил он.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС назвала четыре условия, которые, по её мнению, должны стать отправной точкой для любых переговоров с Россией по Украине.
