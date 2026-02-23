Макрон призвал полностью запретить морской экспорт российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России, призвав включить в него полный запрет на морской экспорт российской нефти. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajans со ссылкой на заявление французского лидера, сделанное на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Елисейском дворце.