Дмитриев поинтересовался, каким образом распределяются деньги, выделенные Киеву

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина «не более коррумпирована, чем другие европейские страны». Поводом стало интервью бывшего комика для британской вещательной корпорации «Би-би-си».

Источник: Life.ru

На своей странице в социальной сети X Дмитриев напомнил, что, по имеющимся оценкам, западная помощь спровоцировала на Украине коррупционные потери, объём которых достигает приблизительно 50 миллиардов долларов.

«Коррупция в Украине, вызванная западной помощью, оценивается примерно в $50 миллиардов. Если это “европейский уровень”, значит ли это, что выгоды распределяются по всей Европе?» — поинтересовался глава РФПИ.

Напомним, недавно аудиторы Пентагона, Госдепартамента США и USAID представили Конгрессу доклад о выявленных коррупционных схемах на Украине. Согласно документу, украинские правоохранительные органы зафиксировали случаи коррупции среди чиновников на сумму более 100 миллионов долларов. В отчёте упоминаются эпизоды возможного завышения цен на военную технику, а также схемы откатов в компании «Энергоатом». Отмечается, что к этим схемам могут быть причастны сторонники Зеленского.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

