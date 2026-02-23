Напомним, недавно аудиторы Пентагона, Госдепартамента США и USAID представили Конгрессу доклад о выявленных коррупционных схемах на Украине. Согласно документу, украинские правоохранительные органы зафиксировали случаи коррупции среди чиновников на сумму более 100 миллионов долларов. В отчёте упоминаются эпизоды возможного завышения цен на военную технику, а также схемы откатов в компании «Энергоатом». Отмечается, что к этим схемам могут быть причастны сторонники Зеленского.