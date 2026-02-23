Вашингтон
СМИ сообщили о новых переговорах США и России, прошедших в Женеве

Делегации России и США встретились в Женеве в понедельник для обсуждения новой многосторонней версии договора о контроле над ядерными вооружениями.

Делегации России и США встретились в Женеве в понедельник для обсуждения новой многосторонней версии договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента.

На следующий день, 24 февраля, американская делегация планирует провести переговоры с представителями Китая по той же теме.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к диалогу по стратегической стабильности в ожидании аналогичной готовности со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России, призвав включить в него полный запрет на морской экспорт российской нефти.

