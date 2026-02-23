Орбан: Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не располагают достаточными финансовыми ресурсами для длительного поддержания конфликта на Украине. Выступая перед депутатами парламента, он выразил мнение, что затяжное противостояние приведёт к серьёзной долговой нагрузке для европейских государств.
По его оценке, Россия способна продолжительное время поддерживать функционирование своей военной экономики, тогда как Украина и страны Европы быстрее столкнутся с нехваткой вооружений, средств и человеческих ресурсов. Орбан подчеркнул, что подобная динамика может изменить баланс возможностей сторон.
Глава венгерского правительства также напомнил о наличии у России ядерного потенциала. Он отметил, что в условиях, когда одна из сторон обладает таким арсеналом, остаётся открытым вопрос о том, каким образом можно добиться её военного поражения.
Ранее Орбан заявил, что Украина намеренно затягивает конфликт. По его словам, план Киева состоит в том, чтобы конфликт не прекращался, ведь его окончание приведет к прекращению финансирования.