Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине

Орбан заявил, что Европа не может финансово «потянуть» конфликт на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не располагают достаточными финансовыми ресурсами для длительного поддержания конфликта на Украине. Выступая перед депутатами парламента, он выразил мнение, что затяжное противостояние приведёт к серьёзной долговой нагрузке для европейских государств.

По его оценке, Россия способна продолжительное время поддерживать функционирование своей военной экономики, тогда как Украина и страны Европы быстрее столкнутся с нехваткой вооружений, средств и человеческих ресурсов. Орбан подчеркнул, что подобная динамика может изменить баланс возможностей сторон.

Глава венгерского правительства также напомнил о наличии у России ядерного потенциала. Он отметил, что в условиях, когда одна из сторон обладает таким арсеналом, остаётся открытым вопрос о том, каким образом можно добиться её военного поражения.

Ранее Орбан заявил, что Украина намеренно затягивает конфликт. По его словам, план Киева состоит в том, чтобы конфликт не прекращался, ведь его окончание приведет к прекращению финансирования.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше