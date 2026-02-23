Зеленский отказался разговаривать с Фицо о ситуации с «Дружбой»

«Я был заинтересован поговорить с Владимиром Зеленским по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что он готов к разговору аж после 25 февраля», — заявил Роберт Фицо в соцсети.