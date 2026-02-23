Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отказался разговаривать с Фицо о ситуации с «Дружбой»

Роберт Фицо заявил, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба», но Украина была готова к разговору только после 25 февраля.

«Я был заинтересован поговорить с Владимиром Зеленским по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что он готов к разговору аж после 25 февраля», — заявил Роберт Фицо в соцсети.

Отметим, 13 февраля Минэкономики Словакии сообщило, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страну через Украину приостановлены. Министр экономики Дениса Сакова рассказала, что сроки запуска прокачки переносились Киевом уже несколько раз. Впоследствии власти Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.

Как заявил Роберт Фицо, Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину в качестве ответа на приостановку транзита нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба».

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше