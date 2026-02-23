Зеленский отказался разговаривать с Фицо о ситуации с «Дружбой»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба», но Украина была готова к разговору только после 25 февраля.
«Я был заинтересован поговорить с Владимиром Зеленским по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что он готов к разговору аж после 25 февраля», — заявил Роберт Фицо в соцсети.
Отметим, 13 февраля Минэкономики Словакии сообщило, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страну через Украину приостановлены. Министр экономики Дениса Сакова рассказала, что сроки запуска прокачки переносились Киевом уже несколько раз. Впоследствии власти Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.
Как заявил Роберт Фицо, Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину в качестве ответа на приостановку транзита нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба».