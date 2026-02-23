Постпред: ЕС сократил миссию РФ из-за неспособности принять новые санкций

В постпредстве отметили, что этот шаг увязан с тем, что объединению не удалось согласовать 20-й пакет санкций и одобрить выделение займа Украине на сумму 90 млрд евро перед визитом европейских руководителей в Киев 24 февраля.
В диппредставительстве считают, что решение было принято на фоне внутренних разногласий в ЕС по ключевым вопросам поддержки Украины. Там полагают, что сокращение миссии стало политическим сигналом в преддверии поездки руководства европейских институтов.
Российская сторона также выразила мнение, что данный шаг направлен на ограничение дипломатических контактов в период продолжающихся обсуждений возможного мирного урегулирования украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться относительно введения 20-го по счету пакета санкций в отношении России, в связи с чем ЕС не сможет передать «сильный сигнал».