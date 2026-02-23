Постпред: ЕС сократит миссию РФ из-за невозможности принять новые санкции

Это связано с неспособностью ЕС утвердить 20-й пакет санкций и согласовать заем для Украины в размере 90 млрд евро перед визитом в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета 24 февраля, уточняет постпред.
В дипмиссии отметили, что этот шаг был сделан с явной целью «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине».
Ранее Украина осталась без поставок нефти из-за отказа восстанавливать трубопровод «Дружба», который используется для транзита нефти в Венгрию и Словакию. В ответ на это в Будапеште и Братиславе выразили недовольство сложившейся ситуацией и приняли решение остановить поставки дизельного топлива.
Позже глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что министры иностранных дел не смогли согласовать финансирование Украины в размере 90 млрд евро. Она отметила, что план «А» Еврокомиссии заключался в использовании российских активов, и теперь, вероятно, этот план станет планом «Б».