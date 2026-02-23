Постпред: ЕС сократит миссию РФ из-за невозможности принять новые санкции

Ранее Украина осталась без поставок нефти из-за отказа восстанавливать трубопровод «Дружба», который используется для транзита нефти в Венгрию и Словакию. В ответ на это в Будапеште и Братиславе выразили недовольство сложившейся ситуацией и приняли решение остановить поставки дизельного топлива.