Постпред: ЕС сократит миссию РФ из-за невозможности принять новые санкции

ЕС уменьшает российскую миссию в Брюсселе, препятствуя дипломатическим контактам.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз решил сократить численность российской миссии в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий постоянного представительства России при ЕС.

Это связано с неспособностью ЕС утвердить 20-й пакет санкций и согласовать заем для Украины в размере 90 млрд евро перед визитом в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета 24 февраля, уточняет постпред.

В дипмиссии отметили, что этот шаг был сделан с явной целью «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине».

Ранее Украина осталась без поставок нефти из-за отказа восстанавливать трубопровод «Дружба», который используется для транзита нефти в Венгрию и Словакию. В ответ на это в Будапеште и Братиславе выразили недовольство сложившейся ситуацией и приняли решение остановить поставки дизельного топлива.

Позже глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что министры иностранных дел не смогли согласовать финансирование Украины в размере 90 млрд евро. Она отметила, что план «А» Еврокомиссии заключался в использовании российских активов, и теперь, вероятно, этот план станет планом «Б».

