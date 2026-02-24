Израильский министр анонсировал ультиматум о разоружении ХАМАС в ближайшие дни

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС в скором времени получит ультиматум о полном разоружении и демилитаризации сектора Газа, в случае отказа израильская армия установит полный контроль над анклавом. Об этом заявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич.
По его словам, это может произойти в течение нескольких дней. «Предположительно, в ближайшие дни ХАМАС будет выдвинут ультиматум о разоружении и полной демилитаризации Газы», — заявил он в интервью гостелерадиокомпании Kan.
Смотрич прямо не сказал, кто будет выдвигать этот ультиматум, но дал понять, что ожидает этого шага от Вашингтона. «Мы не отказались от цели уничтожить ХАМАС. Мы даем президенту [США Дональду Трампу] шанс сделать это по-своему», — заметил министр.
В случае отказа радикалов от разоружения израильская армия планирует установить полный контроль над сектором и добиться его демилитаризации силовым путем, отметил Смотрич. «Если [ХАМАС] не подчинится, Армия обороны Израиля получит международную легитимность и американскую поддержку сделать это (разоружить радикалов — прим. ТАСС) самостоятельно», — полагает глава Минфина.
Как сообщил Смотрич, являющийся одним из лидеров правящей коалиции, израильское политическое руководство уже провело «несколько совещаний, чтобы проработать эти планы». «Сейчас есть два или три варианта, и мы изучаем, какой из них наиболее подходящий. Одно можно сказать точно: Армия обороны Израиля зайдет в Газу и завоюет ее, если ХАМАС не разоружится», — сказал он.
Процесс урегулирования в Газе.
В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа плана мирного урегулирования в секторе Газа, после чего в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. 26 января израильские военные вернули из сектора Газа останки последнего израильтянина, числившегося в списке заложников.
Второй этап мирного плана по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 14 января объявил о начале реализации второго этапа плана.