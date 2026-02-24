Израильский министр анонсировал ультиматум о разоружении ХАМАС в ближайшие дни

Как сообщил Смотрич, являющийся одним из лидеров правящей коалиции, израильское политическое руководство уже провело «несколько совещаний, чтобы проработать эти планы». «Сейчас есть два или три варианта, и мы изучаем, какой из них наиболее подходящий. Одно можно сказать точно: Армия обороны Израиля зайдет в Газу и завоюет ее, если ХАМАС не разоружится», — сказал он.