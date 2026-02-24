Ричмонд
Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

По словам лидера партии «Патриоты», неявка посла США во французский МИД вызвана действиями правительства республики.

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал неявку посла США в МИД Франции отсутствием уважения к Парижу из-за действий правительства.

«Несуверенная, а значит, слабая Франция, управляемая не заслуживающим почета правительством, больше не пользуется уважением!» — написал Филиппо в X.

Ранее глава глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро вызвал американского посла в Париже Чарльза Кушнера в МИД Франции из-за публикации дипмиссией призыва к расследованию смерти правого активиста Кантена Деранка, но дипломат проигнорировал запрос. Теперь, по информации Agence France-Presse, Барро намерен ввести для Кушнера ограничение на прямые контакты с членами правительства Франции.

