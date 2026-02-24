Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

Ранее глава глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро вызвал американского посла в Париже Чарльза Кушнера в МИД Франции из-за публикации дипмиссией призыва к расследованию смерти правого активиста Кантена Деранка, но дипломат проигнорировал запрос. Теперь, по информации Agence France-Presse, Барро намерен ввести для Кушнера ограничение на прямые контакты с членами правительства Франции.